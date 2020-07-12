Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyarmaya devam ediyor.

Kişisel Twitter hesabından "Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor" yazılı görseller paylaşan Bakan Koca, "Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Bakan Koca, ilerleyen saatlerde Twitter hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" dedi.