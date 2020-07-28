Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETTİ"

Albayrak açıklamasında, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.