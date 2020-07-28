Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA