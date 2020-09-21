Son dakika! Bakan Albayrak: Türkiye tarımsal büyümede Avrupa genelinde ikinci oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülke için son derece önemli olan bir gelişmeyi duyurdu. Albayrak, Türkiye'nin yüzde 3,03'lük tarımsal büyüme oranıyla Avrupa genelinde ikinci olduğunu söyledi.

SLOVENYA BİRİNCİ OLDU

Albayrak'ın yaptığı paylaşıma göre, Avrupa genelinde tarımsal büyümede yüzde 7,89'la Slovenya birinci oldu. İkinci olan Türkiye'yi ise sırasıyla yüzde 2,83'le Norveç, yüzde 2,75'le İrlanda, yüzde 2,51 ile Macaristan takip etti.

Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum"