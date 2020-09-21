Son dakika! Bakan Albayrak: Türkiye tarımsal büyümede Avrupa genelinde ikinci oldu
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Son dakika! Bakan Albayrak: Türkiye tarımsal büyümede Avrupa genelinde ikinci oldu

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yüzde 3,03'lük tarımsal büyüme oranıyla Avrupa'da ikinci olduğunu söyledi. Türkiye'nin önünde ise yüzde 7,89'la Slovenya yer aldı.

21.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:27

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülke için son derece önemli olan bir gelişmeyi duyurdu. Albayrak, Türkiye'nin yüzde 3,03'lük tarımsal büyüme oranıyla Avrupa genelinde ikinci olduğunu söyledi.

SLOVENYA BİRİNCİ OLDU

Albayrak'ın yaptığı paylaşıma göre, Avrupa genelinde tarımsal büyümede yüzde 7,89'la Slovenya birinci oldu. İkinci olan Türkiye'yi ise sırasıyla yüzde 2,83'le Norveç, yüzde 2,75'le İrlanda, yüzde 2,51 ile Macaristan takip etti.

Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum"

Bakan Albayrak: Türkiye tarımsal büyümede Avrupa genelinde ikinci oldu

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Son dakika! Bakan Albayrak: Türkiye tarımsal büyümede Avrupa genelinde ikinci oldu

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (36)
BOGAZLIYANLI: ben mesela pazar alışverişine cocugumu götürmeye korkuyorum siz hiç o duyguyu yasadınızmı sayın bakanım. yasamadınız çünkü senin ve senin gibilerin kedisinin içtigi sütü benim gibilerin çocugu içemiyor.
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RECEP: bence yanılıyor. biz tarımda sanayide bilimde ve teknolojide dünyada birinciyiz
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AHMET: HAH HAH HAH İLAHİ BERAT DAMAT SON DÖNEMLERDE HİÇ GÜLECEĞİM YOKTU.
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