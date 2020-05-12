Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

Muğla'nın Milas ilçesinde evinin bahçesine giren yılan korkusuzca takip eden vatandaş, uygun bir anda yılanı kuyruğundan yakalayıp doğaya geri bıraktı.

12.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:04

Milas'ta ikamet eden vatandaş, evinin bahçesine giren yılanı eliyle yakalayıp yeniden doğaya bıraktı.

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Milas'ın Güneş Mahallesi'nde ikamet eden Özkan Böke adlı vatandaş, evinin bahçesine yılan girdiğini görünce korkusuzca takip etmeye başladı.

KUYRUĞUNDAN YAKALADI

Takibin ardından uygun bir anda yılanı kuyruğundan yakalayan Böke, daha sonra yılanı doğaya geri bıraktı. Böke bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o anlardan kareler;