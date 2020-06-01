Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltı sırasında hayatını kaybeden siyahi George Floyd için yaptırılan bağımsız otopsi raporunda "nefes alamadığı" için öldüğü belirtildi.

Floyd'un ailesi tarafından yaptırılan ve basına açıklanan özel otopsi raporunda, Floyd'un "sürekli baskı sonucu nefessiz kalarak (asfiksasyon)" hayatını kaybettiği sonucuna varıldığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Floyd'un boynuna ve sırtına yapılan baskı sonucu oksijensiz kaldığı ve beynine giden kan dolaşımının engellenerek olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

"ÖLÜME NEDEN OLABİLECEK BAŞKA BİR SAĞLIK SORUNU YOK"

Otopsiyi gerçekleştiren New York Adlı Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Biden, CNN'e, "Ölüme neden olabilecek başka bir sağlık sorunu yok. Bu nedenle polisin 'konuşabiliyorsan, nefes alıyorsun' yanlış yaklaşımı doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'ın ölümü hakkında yapılan ilk açıklamada, olay günü ambulansla hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hennepin İlçesi Sağlık Denetçisi tarafından gerçekleştirilen ve bölge savcısı tarafından Derek Chauvin hakkında mahkemeye sunulan suçlama dilekçesinde yer alan resmi otopsi raporunda da "Travmatik asfiksi veya boğulma teşhisini desteklemek için hiçbir fiziksel bulgu bulunamadığı" şeklinde ifadeler yer almıştı.

KALP VE YÜKSEK TANSİYON İDDİALARI BASINDA YER ALMIŞTI

Adli Tıp Kurumu'nun "kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri" ve "potansiyel sarhoş edici maddelerin" Floyd'un ölümüne neden olduğu yönündeki raporu ABD basınında yer almıştı. Bunun üzerine Floyd'un ailesi bağımsız bir otopsi yapılması için başvuruda yapmıştı.

KARDEŞİ, GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE GİTTİ

Öte yandan Terrence Floyd, kardeşi George Floyd'un Minneapolis'te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti. Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti. Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi. Floyd, "Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı'dan korkar" dedi.