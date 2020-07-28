Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi

Irak basınında çıkan haberlerde, Bağdat'taki ABD üssünde askeri departmana füzeli saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SIK SIK FÜZE SALDIRILARI OLUYOR

Bağdat'ın kuzeyinde ordunun yanı sıra ABD güçlerinin de kaldığı Taci Askeri Üssü'ne 3 füzeyle saldırı düzenlenmişt. Füzelerden birinin Irak Hava Kuvvetlerine bağlı bir uçağa isabet ederek büyük hasara neden olduğu, diğerinin silah ve mühimmat deposuna düşmüştü.

ÖNCEKİ GÜNDE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Bağdat'ta polis ve Haşdi Şabi güçlerinin kaldığı Sakr Askeri Üssü'nde iki patlama yaşanmıştı. Patlamanın hava sıcaklığı ve yanlış silah depolamasından kaynaklandığı belirtilmişti.