Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin kaldığı Victory Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Olayla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.
28.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:44
Irak basınında çıkan haberlerde, Bağdat'taki ABD üssünde askeri departmana füzeli saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
SIK SIK FÜZE SALDIRILARI OLUYOR
Bağdat'ın kuzeyinde ordunun yanı sıra ABD güçlerinin de kaldığı Taci Askeri Üssü'ne 3 füzeyle saldırı düzenlenmişt. Füzelerden birinin Irak Hava Kuvvetlerine bağlı bir uçağa isabet ederek büyük hasara neden olduğu, diğerinin silah ve mühimmat deposuna düşmüştü.
ÖNCEKİ GÜNDE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Bağdat'ta polis ve Haşdi Şabi güçlerinin kaldığı Sakr Askeri Üssü'nde iki patlama yaşanmıştı. Patlamanın hava sıcaklığı ve yanlış silah depolamasından kaynaklandığı belirtilmişti.