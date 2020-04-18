Bağcılar Kirazlı'da bir marketteki hırsızlık, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

İstanbul Bağcılar'da bir markette meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde Markete giren kimliği belirsiz kişi, kozmetik reyonuna ilerleyerek çok sayıda şampuanı montunun içine gizledi. Bu esnada tedirgin olduğu gözlenen şahıs, çevresini kolaçan etmeyi ihmal etmedi. Çok sayıda şampuanı gizleyerek kasaya yönelen şahıs ardından ufak bir alışveriş yaparak müşteri görünümünde marketten ayrıldı.

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Yine aynı markette kaydedilen bir başka görüntüde ise aynı reyona gelen başka bir şahıs da yine aynı yöntemle şampuanları tişörtünün içine sokarak gizledi ve müşteri görünümünde marketten ayrıldı.

Market sahibi görüntülerle birlikte soluğu karakolda aldı. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.