Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136. sokakta silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSLERİN DURUMU İYİ

Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gelen ilk bilgilere göre saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken güvenlik güçlerinin operasyonları ise devam ediyor.