Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı
Son dakika: İstanbul Bağcılar'da polislere düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki memur hafif şekilde yaralandı. Saldırganların yakalanması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
18.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:41
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136. sokakta silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
POLİSLERİN DURUMU İYİ
Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gelen ilk bilgilere göre saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken güvenlik güçlerinin operasyonları ise devam ediyor.