Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da polislere düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki memur hafif şekilde yaralandı. Saldırganların yakalanması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

18.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:41

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136. sokakta silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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POLİSLERİN DURUMU İYİ

Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gelen ilk bilgilere göre saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken güvenlik güçlerinin operasyonları ise devam ediyor.

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