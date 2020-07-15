Bağcılar'da dehşet anları güvenlik kamerasında

Bağcılar'da dehşet anları güvenlik kamerasında Karşı şeride geçen kamyon 2 araca çarptıktan sonra durabildi Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek 2 aracı ezdikten sonra durabildi.

15.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:35

Bağcılar'da dehşet anları güvenlik kamerasında

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Karşı şeride geçen kamyon 2 araca çarptıktan sonra durabildi

İSTANBUL - Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek 2 aracı ezdikten sonra durabildi. Kazada kamyonun çarptığı araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaşanılan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Mahmutbey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LMU plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Süratli olduğu görülen kamyon burada 2 aracı ezdikten sonra kaldırıma da çarpıktan sonra durdu. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kazada kamyonun çarptı araçların birisinde bulunan anne ve çocuğu araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Öte yandan kamyon sürücüsünün ise olayın ardından kaçtığı iddia edildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yanda kazanı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde süratle gelen kamyonun bir anda karşı şeride geçtiği, devamında ise karşı yönden gelen 2 araca çarparak sürüklediği görülüyor.