Bagajda cesedi bulunan Cezayirli iş insanı cinayeti iddianamesinde kan donduran ifadeler

17 bıçak darbesiyle öldürülen Cezayirli iş insanının katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kiracısı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Cezayirli sanık Muhammed A.L. (19): "Sözlü tartışmamız başladı. Ardından bana yumruk vurmaya çalıştı ama vuramadı. Ben kendimi kurtarmak için cebimde bulunan toplam 10-15 santimetre uzunluğu olan bıçağı çıkarttım"

"5 dakika kadar Mekki benimle mücadele etmeye çalıştı ancak nefessiz kalıp yığıldı, elleri yana düştü"

"Mohamed'i aracın içinde arka koltuğa almaya çalıştık, öndeki iki koltuk arasından kişiyi cenin pozisyonunda arka koltuğa yatırdık. Daha sonra kişi bu şekilde arka koltuktayken aracı Vladimir çalıştırıp sürdü, Döşemealtı'ndaki ormanlık yere geldik"

"Sonra kişinin cesedini aracın arka bagajına ikimiz beraber aldık. Bagaja, araçta bulduğumuz çarşaf gibi bir şeyi serip üstüne cesedi koyduk"

Sanık Vladimir S. (19):

"Mohamed Mekki kendi koltuğunda hareketsiz kalınca benim midem bulandı. Kusma refleksi oluştu. Şoka girip bakamadım"

