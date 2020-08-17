BAE'deki İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret eden İsrail'in haber kanalı muhabiri Doron Herman, canlı yayın bağlantısı sırasında bayıldı.
17.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:59
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret eden İsrail'in haber kanalı muhabiri Doron Herman, canlı yayın bağlantısı sırasında bayıldı. Muhabirin bayılması, devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili