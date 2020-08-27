2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kamyonetle kağıt toplayan Ergül G. (32), manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu G. tekerlek altında kaldı. Küçük kız, hastanede yaşamını yitirdi.

ARACIN ARKA LASTİĞİNİN ALTINDA KALDI

Edremit ilçesi Eroğlan Mahallesi'nde bulunan bir içecek toptancısının önünde biriken kartonları kamyonetle almaya gelen Ergül G., karton ve naylonları aracına yükledi. Ergül G., yükleme sırasında kullandığı brandayı çekmek için ilerlediği sırada kamyonetin yanında bulunan kızı Derinsu G., aracın arka lastiğinin altında kaldı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI



Durumu fark eden Ergül G., çocuğunu yakında bulunan Edremit Özel Hastanesi'ne götürdü. Derinsu G., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.