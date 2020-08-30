Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu

Gaziantep'te, babasıyla konuşmak için evin önüne gelen genç önce helallik istedi, ardından tabancasını çıkarıp ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:57

Gaziantep'te Ferhat B. (25) konuşmak için çağırdığı babası Mehmet B.'yi (52) helallik istedikten sonra tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Ferhat B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, dün gece saatlerinde Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla konuşmak için evin önüne gelen Ferhat B., bir süre sonra onunla yalnız kalmak isteyip, çevredekileri uzaklaştırdı.

BABASINDAN HELALLİK İSTEYİP 6 EL ATEŞ ETTİ

Daha sonra babasından helallik isteyen Ferhat B., tabancasını çıkarıp, ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği baba Mehmet B., yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet B.'yi hastaneye kaldırdı.

BABASININ KATİLİ OLDU

Hastanede tedaviye alınan Mehmet B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet B.'nin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan Ferhat B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.