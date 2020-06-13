Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu

Bursa'da eşi tarafından öldürülen kadının cansız bedenini oyun oynamak için bahçeye çıkan çocukları eve döndüklerinde buldu. Olay yerinden kaçan katil zanlısı baba ise aranıyor.

13.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:26

Bursa'da, Serpil Karataş (41), eşi Osman Cenk Karataş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cesedini, oyun oynadıkları bahçeden dönen çocukları bulurken, polis kaçan kocayı arıyor.

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EŞİNİ 4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, saat 15.00 saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Osman Cenk Karataş ve eşi Serpil Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da evden çıkarak, kayıplara karıştı.

ANNENİN CANSIZ BEDENİNİ, İKİ ÇOCUĞU BULDU

Karataş'ın cansız bedenini, oynadıkları bahçeden eve dönen biri kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve apartman sakinleri polisi aradı. Serpil Karataş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kaçan Osman Cenk Karataş'ı yakalamak için çalışma başlattı.