Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinde meydana gelen olayda, gece saat 1.00 sıralarında B221 sokakta yaşayan baba B.D. ve oğul E.D. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine oğul E.D. babası B.D'yi bıçakla yaraladı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

B.D. yakınları tarafından Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise E.D'yi gözaltına aldı. Ekipler, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.