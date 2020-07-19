Azez'deki korkunç patlamada yaralanan 15 kişi Kilis'e getirildi

Terör örgütü PYD/YPG tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindebomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan 15 kişi Kilis'e getirildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Azez'in Sucu Kasabasında PYD/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan kadın ve çocuklarında bulunduğu 15 kişi Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Durumu hafif olanlar Azez'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

85 KİŞİ YARALANDI

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Siccu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi ise yaralandı. Yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.