Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Yeni atış için manevra yapmaya çalışan Ermenistan'a ait askeri hedefler, Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu. Vurulma anına ilişkin görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE VURDU

Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.