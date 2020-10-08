Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti
Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki Karabağ harekatı tüm hızıyla sürürken Azerbaycan Savunma Bakanlığı yeni bir görüntü yayınladı. Bu görüntülerde Azerbaycan ordusu, Ermenistan askeri araçlarını yeni atış için manevra yapmaya çalıştığı sırada imha ettiği görüldü.
Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Yeni atış için manevra yapmaya çalışan Ermenistan'a ait askeri hedefler, Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu. Vurulma anına ilişkin görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE VURDU
Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.