Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
21.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:22
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi.
ŞEMKİR İLİ İDDİALARI VAR
Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi. Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.