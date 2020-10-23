Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenisnta'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasından sonra kendisini savunmaya geçti ve uzun yıllar boyunca işgal altında olan topraklarını kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığın tarafından yapılan son açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve tepeliklerde kontrolü sağladı. Ermeni askerlerinin ise bu bölgelerden kayıp vererek geri çekildiği aktarıldı.

ERMENİLER SAVAŞMAK İSTEMİYOR

Ayrıca, Ermenistan'ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ'a getirilen askeri personelin çatışmaya girmeyi reddettiği ve mevzilerinden kaçtığı ortaya çıktı.

ERMENİ ORDUSU SİLAH, MÜHİMMAT VE YİYECEK SIKINTISI YAŞIYOR

Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

AZERBAYCAN İRAN SINIRI KONTROL ALTINDA

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün yaptığı açıklamada, Zengilan'a bağlı Ağbend kasabasının Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını duyurdu. Aliyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrol sağlandı. Azerbaycan ve İran halkını bu vesileyle kutluyorum. Muzaffer Azerbaycan Ordusuna sevgiler! Sayın Başkomutan, Zengilan'ın Ağbend sınır bölgesi işgalden kurtarılmıştır. Şu anda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Bununla Azerbaycan-İran sınırının 132 kilometrelik kısmı işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan, Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.