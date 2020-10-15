Azerbaycan karşısında duramayan Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Dün gece, Ermenistan askerleri kaybettikleri bölgeleri yeniden işgal etmek için saldırıya geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağca Bedi bölgelerine ağır silahlarla ateş açıldı. Ağdam'ın Baharlı kasabasına bir eve top mermisi isabet etti, 2 kişi yaralandı.

ASKERİ TEÇHİZATLAR İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği ve Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri teçhizatının imha edildiği belirtildi. İmha edilen askeri teçhizatlar arasında, 2 tank, 1 uçaksavar, 4 grad füze sistemi, 1 zenit füze kompleksi, 2 adet obüs ve 1 insansız hava aracı da var.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan 27 Eylül'de, Azerbaycan'a karşı saldırıya geçmiş ve sivil halkı vurmuştu. Bu saldırı üzerine kendisini savunan Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ciddi kayıplar yaşatmıştı. Ermenistan, ateşkes isterken, iki ülke arasında ateşkes kararı alınmıştı. Fakat Ermenistan bu karara sadık kalmadı ve tekrar sivil halkı hedef aldı. Azerbaycan, 1 kent ve iki kasaba dahil 45 yerleşim birimini işgalden kurtardı. Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivil sayısı 43'e yükselirken, 200'den fazla yaralı var. 1500'e yakın ev ve çok sayıda okul kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan ordusu, sivil halkı korumak adına meşru müdafaa kapsamında saldırılara karşılık veriyor. Operasyonlarda sadece askeri hedefler vuruluyor.