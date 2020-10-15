Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut bölgelerine gün boyunca saldırı düzenleyen Ermeni askerleri, kısa sürede etkisiz hale getirildi.

ERMENİSTAN ORDUSU GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Dağlık Karabağ'da ciddi kayıplar veren Ermenistan ordusu da geri çekilmek zorunda kaldı. Son yapılan açıklamada; Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarılırken, mevzilerini bırakıp kaçan askerler olduğu belirtildi.

TAKVİYE GÜÇ OLARAK YAŞLILAR CEPHEYE GÖNDERİLDİ

Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı, genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Cepheye katılan yaşlıların görüntüleri ise Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.