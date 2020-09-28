Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankı havaya uçurduğu an

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan güçleri Türk SİHA'larının desteğiyle başarılı sonuçlar alıyor.

TANK İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA Ermenistan tankını hedef alıyor ve başarılı bir şekilde imha ediyor.

"SON KEZ UYARIYORUZ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.