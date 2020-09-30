Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı

Geçtiğimiz pazar günü Ermenistan'ın saldırı başlatmasının ardından karşılık veren saldırıya geçen Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi. Ülkedeki erkekler Ermenilerle savaşmak için orduya katılırken onlar arasında dünyaca ünlü sporcu Tofiq Musayev de yer aldı.

AZERBAYCANLI GAZETECİ DUYURDU

Bu gelişmeyi Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, Twitter hesabından duyurdu. Aşirov, şunları yazdı "Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı"

TOFİQ MUSAYEV'İN KARİYERİ

15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofiq Musayev karma dövüş sporunda tanınan bir figür. Orion Dövüş Kulübü sporcusu olan Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel dövüş sanatlarına başladı. 2011'de Spor Akademisi'nden mezun oldu. Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor. Musayev kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.