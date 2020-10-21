Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı

Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'a gerçekleştirdiği operasyon, Ermenistan'ı psikolojik olarak yıprattı. Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerdeki Ermeni askerlerinin kaçış haberleri her geçen gün artarken cephe hattında yaşanan moral motivasyon düşüklüğü, artık gözle görülür hale geldi.

Azerbaycan ordusu karşısında cephede büyük bozguna uğrayan Ermenistan'daki psikolojik çöküş bugün Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına da yansıdı.

TOPLANTIYA TERLİKLERLE KATILDI

Toplantıya, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan bir Ermenistan askeri de katıldı.

Askerin umursamaz tavırları, lakayt hareketleri Ermenistan ordusunun yaşadığı bozgunu ortaya koydu. Ermeni asker toplantıya terlikleriyle katılırken, askerin vücut dili her şeyi gözler önüne serdi.

KOLUNU GİZLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan toplantıya terlikle katılan askerin kolunu gizlemesi de dikkatlerden kaçmadı. Askerin, yaralanmış olabileceği düşünülüyor.