Azerbaycan'dan Ermenistan'a darbe: 230 tank 38 hava savunma cihazı yok edildi

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde sivil halka yönelik yaptığı saldırıya yanıt veren Azerbaycan, Ermenilere ağır darbe yaşattı. Azerbaycan'ın savunmaya geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalar sonucu, Ermenistan askerleri bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldı. Yaşanan gelişmenin ardından Ermenistan ateşkes çağrısı yaparken, bu çağrı yanıtsız kaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiği bildirildi. Bakanlık, 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar Ermenistan'a ait; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.