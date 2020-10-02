Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar 6'ncı gününde devam ederken, Ermenistan ordusunun kayıpları artıyor. Bu kayıplar sonrası Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da "ateşkes görüşmelerine hazır olduklarını" duyurmuştu. Erivan'ın bu teklifine Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev yanıt verdi.

"ERMENİSTAN ORDUSUNU KARABAĞ'DAN ÇEKERSE GÖRÜŞMELER BAŞLAR"

Hacıyev, bugünkü basın toplantısında, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın AGİT Minsk Grubu kapsamındaki görüşmelere dönemeye hazır oldukları yönünde bugün yaptığı açıklamasını değerlendirerek Dağlık Karabağ krizinin çözümüyle ilgili görüşmelerin başlaması için Ermenistan'ın ordusunu bölgeden çekmesi gerektiğini belirtti.

Hikmet Hacıyev, "Ermenistan bu gerilime son vermek istiyorsa Karabağ işgalini sona erdirmeli, ondan sonra görüşmeler mümkün. Top Ermenistan'ın yarı sahasında" dedi.

ERİVAN YÖNETİMİ GERİ ADIM ATMIŞTI

Azerbaycan'ın operasyonları karşısında tutunamayan ve sürekli olarak mevzi kaybeden Erivan yönetimi geri adım atmıştı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, dün AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron'un "acil ateşkes ilan edin ve müzakere başlayın" açıklamasının ardından bugün, "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklaması yaptı.

AGİT MINSK GRUBU NEDİR, ÜYELERİ KİMLERDİR?

AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kuruldu. Eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya'nın yaptığı teşkilatta Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve krizin tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

ERMENİSTAN'A BÜYÜK DARBE VURULDU

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar 6'ncı gününde devam ederken, Ermenistan ordusunun kayıpları artıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu yeni üsler kurarak bölgeyi düşman güçlerinden temizleyerek belirli yönlere doğru hareket etti" denildi.

Açıklamada, 27 Eylül'den 2 Ekim yerel saatle 20.00'e kadar Ermenistan birliklerinin ağır kayıplara uğradığı belirtilerek, tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığı duyuruldu. Bakanlık, 27 Eylül-2 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'a ait toplam 230'a yakın tank ve diğer zırhlı araç, 250 topçu, roketatar, havan, 38 hava savunma sistemi, 10 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve 1 Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi.