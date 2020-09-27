Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef aldığı saldırının ardından Azerbaycan operasyon başlattı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından 10 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve 6 köyün geri alındığı belirtildi. Türkiye ise Azerbaycan'a destek mesajı yayınlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi. Ermenistan da seferberlik ilan edilmesi konuşuluyor.