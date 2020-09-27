Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu
Son dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni hedeflerinin vurulduğu görüntüleri paylaştı. Operasyonda Bayraktar'ın TB2 SİHA'ları kullanıldı.
Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a saldırmasının ardından başlatılan operasyonda Ermeni hedefleri yerle bir edildi. Azerbaycan Ordusu'nun paylaştığı görüntülerdeki hedefler, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larla vuruldu.
6 KÖY ERMENİLERDEN ALINDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.
SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.
BAYRAKTAR TB2 VURDU
Öte yandan Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni hedeflerini vurduğu operasyonda Bayraktar'ın ürettiği TB2 SİHA'lar kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef aldığı saldırının ardından Azerbaycan operasyon başlattı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından 10 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve 6 köyün geri alındığı belirtildi. Türkiye ise Azerbaycan'a destek mesajı yayınlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi. Ermenistan da seferberlik ilan edilmesi konuşuluyor.