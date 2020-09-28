Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar

NATO ile ortaklaşa düzenlenen uluslararası CYBERSEC2020 forumunun açılışında video konferans yoluyla konuşan Sarkisyan, Türkiye'nin Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ ile savaşan Azerbaycan'a danışman, asker ve F-16 avcı uçakları ile yardım ettiğini iddia etti.

Sarkisyan, "NATO üyesi olan Türkiye, Azerbaycan'a insansız hava araçları (İHA), siber saldırılar, danışmanlar, askerler ve hatta F-16 avcı uçakları ile tam teşekküllü yardım sağlıyor" diye konuştu.

DİYALOĞ MESAJI VERDİ

Karabağ krizinin diyalog yoluyla çözülmesinin mümkün olduğuna dikkat çeken Sarkisyan, "Rusya, ABD ve Fransa'nın katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu platformu mevcut. Diyaloğa geri dönmeliyiz" vurgusunu yaptı.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI ASKERİ YARDIM İDDİALARINI YALANLADI

Ermensitan'ın bu iddiasıyla ilgili konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Bayramov, "Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Eğer Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik işbirliğinden söz edecek olursak, Azerbaycan bu alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yapıyor, hatta Rusya'yla işbirliği daha fazla. Bugün Azerbaycan ordusunun kullandığı silahların büyük bölümü Rus malı" ifadelerini kullandı.

Ermenistan tarafından ortaya atılan Azerbaycan'ın paralı asker kullandığı iddiasını değerlendiren Bayramov, "Erivan'ın iddiaları tümüyle asılsız ve dayanaksız. Bununla birlikte Ermenistan'ın Irak elçisinin ve İdlib başkonsolosunun paralı askerlerin Ermeni tarafına çekilmesi konusunda yoğun faaliyet yürüttüklerini biliyoruz" dedi.

ERDOĞAN ASKERİ YARDIM İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri yardım yaptığıyla ilgili iddialara şu yanıtı vermişti: "Minsk Üçlüsü" denilen, ABD-Rusya-Fransa bu güne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce TIR silahı oraya taşıyanlardır."

AZERBAYCAN'IN TOPRAKLARINI KURTARMA OPERASYONU TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

8 BÖLGE ALINDI

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.