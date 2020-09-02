Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Yunanistan'ın yeni atanan Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigkos'u kabul etti.

02.09.2020 19:24 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:34

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Yunanistan'ın yeni atanan Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigkos'u kabul etti. Aliyev görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan'ın yeni atanan Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigkos'u kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yunan Büyükelçi Piperigkos'a Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Türkiye'yi "tereddütsüz" desteklediğini ifade etti. Aliyev görüşmede, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerilimlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız olmadığını, bizim için kardeş bir ülke olduğunun bir sır olmadığını size söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her şartta destekleyeceğiz" diyen Aliyev, "Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları dahil her konuda destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Talimatıyla bu konunun Azerbaycan hükümeti tarafından da resmi şekilde açıklandığını belirten Aliyev, "Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülke ve Türkler bizim kardeşimizdir. Yani her konuda onlarla birlikte olacağız" dedi. - BAKÜ