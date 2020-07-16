Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı

Azerbaycan'da yayın yapan İTV'nin canlı yayınla aktardığı habere göre Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.

16.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:55

Azerbaycan Televizyonu İçtimai TV, Türk F-16'larının, Azerbaycan'a destek amacıyla Ermenistan sınırında uçuş yaptığını bildirdi. Haber, "Türkiye'nin "F-16" qırıcıları Azerbaycan'a destek nümayiş etdirib" başlığı ile duyuruldu.

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AZERİ GAZETECİ DUYURDU

Azerbaycanlı gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov gelişmeyi "Bugün Türkiye F 16 uçaklarinı Ermenistan Türkiye sınırında havaya kaldırdı... Sebep Azerbaycan'a destek. Gardaş kimi Gardaş iste. Destek dediyin böyle oluyor. Sana canım feda Türkiye'm" sözleriyle duyurdu.

İşte sosyal medyadan yapılan o paylaşım;