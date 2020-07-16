Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı

Azerbaycan Televizyonu İçtimai TV, Türk F-16'larının, Azerbaycan'a destek amacıyla Ermenistan sınırında uçuş yaptığını bildirdi. Haber, "Türkiye'nin "F-16" qırıcıları Azerbaycan'a destek nümayiş etdirib" başlığı ile duyuruldu.

AZERİ GAZETECİ DUYURDU

Azerbaycanlı gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov gelişmeyi "Bugün Türkiye F 16 uçaklarinı Ermenistan Türkiye sınırında havaya kaldırdı... Sebep Azerbaycan'a destek. Gardaş kimi Gardaş iste. Destek dediyin böyle oluyor. Sana canım feda Türkiye'm" sözleriyle duyurdu.

İşte sosyal medyadan yapılan o paylaşım;