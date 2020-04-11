Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi!

Bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Aysun Kayacı, on dönelerde gündemde yer almıyor ancak sosyal medyada zaman zaman trend olarak adından söz ediliyor. Peki, Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı mesleği ne? Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi!

AYSUN KAYACI KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1979

Kaç yaşında: 40yaşında)

Nereli: Üsküdar, İstanbul

Boy: 1,72 m

Eş: Efe Kapancı (e. 2012)

Eğitim: Yeditepe Üniversitesi

Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.

2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülünü aldı. 2005 yılında Çat Kapı, 2006 yılında Doktorlar, 2007 yılında Sessiz Gemiler adlı dizilerde rol aldı. Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filminde de şarkıcı rolü oynadı. 2007 - 2008 yıllarında Pepsi'nin ses getiren bir reklam filminde oynadı.

2009'da Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Dizi oyunculuğuna devam etse de ağırlıklı olarak, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. Ayrıca aynı yıllarda Haldun Dormen ile birlikte özel bir kanalda şarkı yarışması sunuculuğu yaptı.

27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlendi. Medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürmektedir.

Aysun Kayacı

AYSUN KAYACI OYNADIĞI FİLMLER

2006 / Kısık Ateşte 15 Dakika / Yasemin / Yardımcı Karakter

2008 / Şeytanın Pabucu / Aysel / Başrol Oyuncusu

AYSUN KAYACI OYNADIĞI DİZİLER

2000 / Zehirli Çiçek / Ayşin / Başrol Oyuncusu

2005/ Çat Kapı / Buket / Başrol Oyuncusu

2006 / Doktorlar / Kader Denizhan / Yardımcı Karakter

2007 / Sessiz Gemiler / İpek / Yardımcı Karakter

2008 / Gece Gündüz / Yağmur Arzu/ Konuk Oyuncu

2010 / Cuma'ya Kalsa/Çiğdem/Başrol Oyuncusu

2011 / Artı 18 / Selin / Başrol Oyuncusu