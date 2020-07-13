Ayşe Tuba'nın çığlığını duyanlar, yardıma böyle koşmuş
ESKİŞEHİR'de boşandığı 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla başına vurarak öldüren Yalçın Özalpay (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ESKİŞEHİR'de boşandığı 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla başına vurarak öldüren Yalçın Özalpay (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmazken, dava dosyasında yer alan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine yakın bir kafede oturanların Ayşe Tuba'nın çığlıklarını duyunca koşarak yardıma gittikleri görüldü.
Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vuruldu. Hastanede 44 gün yaşam savaşı veren Ayşe Tuba, 24 Kasım günü hayatını kaybederken, cenazesini ise kadınlar taşıdı. Tutuklanan katil zanlısı Özalpay, yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı. Heyet, Özalpay hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapmadı.
Mahkemelerin kadın cinayetlerinde indirimi hedef alan beyanları kabul etmemesi gerektiğini ifade eden Av. Güney, "Bu hafifletici bir sebep olabilecek bir durum değil. Bu tabii ki bizim için örnek bir karar ve içimiz bir nebze de olsa rahatladı, ama tabii ki öfkemiz hala geçmedi, içimiz tam olarak soğumadı. Çünkü Ayşe Tuba Arslan artık hayatta değil. Pek çok görgü tanığı var dosyada, çünkü şehrin en işlek yerinde işlendi bu cinayet. Görgü tanıklarının beyanları da kamera kayıtlarında da Ayşe'nin herhangi bir laf atması ya da haksız tahrike sebep olabilecek bir davranışının söz konusu olmadığı mahkemece izlendi, görüldü. Zaten o yüzden de hiçbir şekilde indirim uygulanmadı" diye konuştu.