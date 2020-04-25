Ayla filmi konusu nedir? Ayla filmi gerçek mi? Ayla oyuncuları ve fragmanı
Ayla filmi, 2016-2017 yapımı yerli filmdir. Bir Türk subayının, Güney Kore'de savaş esnasında karşılaştığı minik yetim kızın hikayesi anlatılıyor. Ayla filmi, 2010 yılında yapılan Koreli Kızım Ayla belgeselindeki hikayeden uyarlandı. Ayla filmi oyuncuları kim?
Ayla filmi başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Can Ulkay yaparken, Mustafa Uslu yapımcılığını, Yiğit Güralp'de senaristliğini üstlendi. Ayla filmi Asya Dünya Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldı. İşte, Ayla filmi...
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AYLA FİLMİ GERÇEK Mİ?
1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulununan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verdi. Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluştu.
AYLA OYUNCULARI
90. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Filmi kategorisinde aday adayı gösterilen Ayla filmi, elemeler sonrası aday olamadı. Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan Ayla'nın oyuncuları şöyle:
İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950)
Çetin Tekindor - Süleyman astsubay (2010)
Kim Seol - Ayla (1950)
Lee Kyung-Jin - Ayla (2010)
Ali Atay - Ali astsubay
Taner Birsel - Binbaşı Fuat
Mehmet Esen - Albay Celal
Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut
Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun
Eric Roberts - Binbaşı General Coulter
Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali
Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği
Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage
Meral Çetinkaya - Nimet (2010)
Büşra Develi - Nimet (1950)
Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge
Ali Barkın - Pepe Muharrem
Burç Kümbetlioğlu - Celal
Duygu Yetiş - İclal
İlber Gürtunca - İlhan
Caner Kurtaran - Sadık
Damla Sönmez - Nuran
Kang Yeon Jeong - Ji-Min
Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği
Koray Ergün - Halit
Mine Teber - Nevsal
Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği
Claudia Kooij - Marilyn Monroe
Johnny Young - Teğmen Lee
Chaby Han - Sung Joon
AYLA FİLMİ KONUSU
1950 yılında Kuzey Kore savaşında, Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı nedeniyle Türkiye'den de bölgeye asker sevk edilir. Askeri birlik içinde bulunan Süleyman Astsubaysavaş meydanında annesi ve babasını olmayan küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.
Savaşın üzerinden geçen 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelir.