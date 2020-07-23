Şerefelerle aydınlatılan Ayasofya Camii, Üsküdar'dan böyle görüntülendi

Kültür ve Turizm Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya'da alınlar 86 yıl sonra secdeyle buluşacak, eller semaya açılacak. 24 Temmuz'da (bugün) cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya, bir gece öncesinden şerefelerle aydınlatıldı, ortaya mükemmel bir görüntü çıktı. Bu güzel manzara, izleyenleri mest etti.

CAMİ ÖNÜ İBADET ÖNCESİ BOŞALTILDI

Ayasofya Camii önü alınacak olan güvenlik önlemleri nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer tarafından yapılan anonsla cami önünde yapılacak olan güvenlik tebbirleri kapsamında bekleyenlerin bölgeden ayrılması istendi. Anons üzerine cami önünde bekleyen vatandaşlar alanı boşalttı.