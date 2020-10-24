Uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü! Feci kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi
24.10.2020 19:35 | Güncelleme: 24.10.2020 20:38
Aydın'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil, olayın vahametini gözler önüne serdi.
Aydın'da Raziye Özlem Uşaklı'nın (49) kullandığı 09 HU 100 plakalı otomobil, Kalfaköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazada, otomobil hurdaya döndü.
9 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün kızı Elif Uşaklı'nın (9) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
ANNE, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Vatandaşların ekiplere yardım etmesiyle sedyeyle uçurumdan çıkarılan anne Raziye Özlem Uşaklı da 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.