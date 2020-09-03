Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın nereli?

Aybüke öğretmen, henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aradan geçen 3 yılın ardından Aybüke Yalçın her yıl mezarı başında anılıyor. İşte, Aybüke Yalçın hayatı...

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. Atandığını öğrendiğinde ise sevincini sosyal medyadan ''Öğretmen oldum ben'' paylaşımıyla duyurmuştu.

Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, karne günü evine döndüğü sırada 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.