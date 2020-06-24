Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi (2)

CANSIZ BEDENİ 3,5 SAAT SONRA BULUNDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu. Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.Ayberk Topçu'nun cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.