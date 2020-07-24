Ayasofya şarkısı sözleri: Ayasofya şarkısı kimin? Ayasofya şarkısını kimler söyledi?

Ayasofya şarkısının söz ve müziği Yücel Arzen imzası taşıyor ve toplamda 9 ayrı dilde seslendirilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '' Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...'' notuyla Twitter'dan paylaştığı Ayasofya şarkısı detayları haberimizde.

AYASOFYA ŞARKISI KİMİN?

Ayasofya'nın, Ayasofya-i Kebir Camii oarak ibadete açılması nedeniyle Ayasofya adında şarkı bestelendi. Dilden dile dolanan şarkı 9 farklı dilde seslendirildi. Şarkının söz ve müziği besteci Yücel Arzen'e aittir.

AYASOFYA ŞARKI SÖZLERİ

Ayasofya, fırtınatan, borandan, geceden

Ve güneşim yakıcı sıcağından senin gölgene sığınırız

Ayasofya, karşında utanmadan duracağız

Ve sen Fatih'in evlatları ile guru duyacaksın

Ayasofya, bir taş değilsin ki sen; haykırarak ismini söylüyoruz dünyaya

Biz varız ve şimdi buradayız

Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah

Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah

Ey Ayasofya, ezelden canımın cananısın

Sese muhtaç o illerimin hicranısın

Seni bilmez iki göz, bu sebebpten kordur

Sense hem sağ gözümün hem sol gözümün dermanısın

Senin için toplandık, dağın çölün ve denizin çocukları

Biz birbirimizi özleyenler, Bizler "Hz. İbrahimin rüyasıyız!"

Bizi bir arada tutan birleştiren bu yerde

Habeşli Bilal'in torunlarının sesi yankılansın

Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah

Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah

Selam Ayasofya, Sana Mekke'nin Medine'nin Mescid-i Aksa'nın selamını getirdik!

Masum kubbenin altında ay ve güneş birlikteler

Sıcak kumlara basam çıplak ayaklarımızla kapındayız şimdi

Mücadelemizsin, gücümüzsün. Zedelenmiş insanlığın kurtuluş sembolüsün

Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah

Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah

Ayasofya, rüzgarlar essin kubbende, hürriyetin

Ta ezelden… Sen bizimsiz, biz de senin…

AYASOFYA ŞARKISINI SESLENDİRENLER VE DİLLERİ

Kırgızca; Bermet Cumabekova,

Boşnakca; Zejt Şoto,

Arnavutça; İmran Salkan,

Azerice; Cavit Tebrizli,

Kürtçe; Ali Çakan,

Svahili; Abdülaziz Abdil, K. Adam Abubakar, Sidy Amadou Diallo,

Arapça; Yassir Rashid, Mustafa Çakmakçı,

Bengalce; Khan Muhammed An Nazmus Saqip,

Türkçe; Yücel Arzen seslendirdi.