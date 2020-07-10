Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okunurken bazı milletvekilleri kararı ayakta alkışlarken bazı milletvekillerinin ise yerlerinde kalarak tepki göstermedikleri görüldü.

ERDOĞAN KARARNAMEYİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasını sağlayan kararnameyi imzaladığını Twitter'dan duyurdu. Erdoğan, paylaşımına "Hayırlı olsun" yazdı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla Ayasofya resmen cami oldu.

AYASOFYA KARARI OKUNURKEN MECLİS İKİYE BÖLÜNDÜ

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Meclis Başkanvekili Adan, Cumhurbaşkanlığı kararını kürsüden okurken, AK Parti, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri dakikalarca ayakta alkışladı. CHP ve HDP'li milletvekillerinin ise yerlerinden kalkmadıkları görüldü.



