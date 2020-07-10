Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler

Danıştay, Ayasofya'yı müze statüsüne alan 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hemen kararnameyi imzalayarak Ayasofya'yı Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretti ve 86 yıl sonra Ayasofya tekrar cami oldu. Bazı HDP'li vekiller ise Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla bu karara tepki gösterdi.

HDP'li isimlerin paylaşımları şu şekilde:

"SUÇ VE GÜNAHLARINIZI ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları yazdı: "Ayasofya'yı cami yaparak suç ve günahlarınızı örtemeyeceksiniz. Soykırıma uğrattığınız mazlumların ahı sizi bulur, milyon tane cami açın bunu önleyemeyeceksiniz..! Dine karşı dini kullanıyorsunuz!"

"IRKÇILIĞIN TURNOSOLU OLMUŞ"

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da "Bakıyorum da! Ayasofya meselesi toplumumuzda sağduyu ile dinciliğin, ırkçılığın ve hamasetin turnosolu olmuş." diyerek tepki gösterdi.

"AYASOFYA MÜZE STATÜSÜNÜ KORUMALIDIR"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararıyla; ülkemizdeki Hristiyarlar, Avrupa'daki Müslümanlar için hayat daha da zorlaşacaktır. Ayasofya, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki gerginliği azaltan bir mabetti. Ayasofya'nın kubbesi hepimize yeterdi. Yazık ettiniz..." diye yazdı.