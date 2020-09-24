Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan, başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takılı olarak elektrik tellerine konan şahin, kurtarıldı.

Yüksekova ilçesi Esendere Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklana iple başka bir kuş ölüsü bağlanıp, başına da yine yırtıcı kuşlara özgü maske takılan şahini elektrik tellerinde gören bir kişi, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, görmeden uçtuğu değerlendiren şahini, bulunduğu yerden aldıktan sonra ölü kuş ve maskeden kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.Kuşa işkence mi yapıldığı, yoksa eğitilirken mi kaçtığının araştırıldığı belirtildi.