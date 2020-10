Aya şarkı sözleri nedir? Murda-Ezhel Aya şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan aya şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Murda ve Ezhel'e ait aya şarkı sözleri nasıldır? Peki aya şarkı sözleri nelerdir?

AYA ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Shawty bana baksan

Bende yazsam sana bir love song

Gel omzuma yaslan

Shawty benimle misin bu aksam

Dedi ki götür beni aya aya aya, aya uh

Dedim gidek uzaya aya aya, aya uh

My baby girl she got the fire fire fire, fire oh

Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana

Shutdown als ik

Touchdown ben ik

Uptown pull up met die topdown yea

Bıraksan beni

Kalsam geri

Olmaz shawty sensiz bu hayat

Diamonds op chest like

You the best like

You the baddest lil ma dit is geen wedstrijd

Pull up in die S line

Leef je best life

Touchdown lil mami pak de next flight

Shawty benimle misin bu aksam

Önüne kalbimi serip bıraksam

Boynuna pırlantaları taksam

Alman pull up girl araba alman

Shawty bana baksan

Bende yazsam sana bir love song

Gel omzuma yaslan

Shawty benimle misin bu aksam

Dedi ki götür beni aya aya aya, aya oh

Dedim gidek uzaya aya aya, aya oh

My baby girl she got the fire fire fire, fire oh

Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana

Yan yanaysak

Bize yazılır destan sayfalarca

Yedi yirmidört sevdan kafamda

Hem dertler hem derman da yarda

Bahar doğarken merhabanla

Her baharda gel savaşma

Gel savaşma

Sevişelim tüm gün canla basla

Yanındayken balıklama dalsam aska

Uğraşamam başka başka başkalarla

Shawty bana baksan

Bende yazsam sana bir love song

Gel omzuma yaslan

Shawty benimle misin bu aksam

Dedi ki götür beni aya aya aya, aya oh

Dedim gidek uzaya aya aya, aya oh

My baby girl she got the fire fire fire, fire oh

Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana