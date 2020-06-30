Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Nobert Hofer'in seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildiği mitingde Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin sözlerine Türk STK'lardan tepki yağdı. Mitingdeki konuşmasında 'koronadan korkmadığını, Kuran-I Kerim'in koronadan daha tehlikeli' olduğu sözlerini kullanan Hofer'e bir tepki de Viyana'daki Türk STK'lardan geldi.

IRKÇI HOFER İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Avusturya Parlamentosu önünde toplanan Türk STK temsilcileri yaptığı basın açıklamasında parlamentoda üçüncü başkan kimliği bulunan FPÖ lideri Hofer'i istifaya çağırdı. STK'lar açıklamanın ardından parlamento binası önüne siyah çelenk bıraktı.

"HOFER İSTİFA EDENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Avusturya Türkiye Ticaret Derneği Başkanı Ali Yavuz Kuşçu, basın açıklaması sonrasında yaptığı açıklamada Hofer'i bu sözlerini bilerek dile getirdiğini söyledi.

Kuşçu konuyla ilgili açıklamalarını, "Parlamento 3'üncü Başkanı Nobert Hofer 'Kuran, koronadan daha tehlikelidir' ifadesinde bulunmuş, daha sonra bu ifadeyi, 'Bu hiçbir şekilde ağzımdan kaçmamıştır, bunu bilerek söyledim' diyerek tekrarlamış ve vurgulamıştır. Bu ifadesini protesto etmek amacıyla ve Nobert Hofer'in Parlamento 3'üncü Başkanlığından istifa etmesini ve istifaya davet için Avusturya-Türk Dernekleriyle birlikte burada bulunuyoruz. İstifa edene kadar mücadele edeceğiz. Protesto çalışmamızı parlamento önüne bir siyah çelenk koyarak ve bir deklarasyonla açıklayarak Nobert Hofer'in istifasını sağlamaya çalışacağız" şeklinde sonlandırdı.