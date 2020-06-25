Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince Avrupa ve dünya ülkelerine yaptığı medikal yardımlar Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un dikkatini çekti. Sanchez, Türkiye'den övgüyle bahsettiği konuşmasında "Benim ülkemin salgının zirvesinde olduğu bir dönemde, Türkiye'den 2-3 uçak yardım geldi. Çok insancıl bir yaklaşım gösterdiler. Siyasi açıdan da bilgece bir hamle oldu çünkü Türkiye'nin dışarıdaki imajını olumlu etkiledi" dedi.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Türkiye'nin pek çok ülkeye yardım gönderdiğini söyleyen Sanchez, "Sanırım dünyada en çok medikal yardım yapan üçüncü ülke konumunda. Türkiye'ye kesinlikle minnettarız. Benim ülkemin salgının zirvesinde olduğu bir dönemde, Türkiye'den 2-3 uçak yardım geldi. Çok insancıl bir yaklaşım gösterdiler. Siyasi açıdan da bilgece bir hamle oldu çünkü Türkiye'nin dışarıdaki imajını olumlu etkiledi. Ülke içinde de salgınla mücadele çok iyi gitti. Tabi ki ölümler ve salgına yakalananlar oldu. Şimdi de sayılarda artış var ama en iyi şekilde başa çıkılacağından eminim" şeklinde konuştu.