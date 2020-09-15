Avrupa Birliği üyeleri kimdir? AB nedir? AB kurucu üyeleri kimdir? AB hangi ülkelerden oluşmaktadır? AB ne iş yapar? AB niçin kurulmuştur?

AB ülkeleri üye devletlerin çıkarlarını koruyan ekonomik bir topluluktur. Kurucu ülkeler Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburgdur. AB nedir? AB'nin amacı nedir? AB ülkeleri arasında Türkiye yer alıyor mu?

AB NEDİR?

1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan demokratik Avrupa ülkelerini kapsayan, vatandaşlarının haklarını koruyan onlara daha iyi bir yaşam sunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir.

AB NE ZAMAN KURULDU?

Avrupa Birliği 1922 yılında kurulmuştur.

AB AMACI NEDİR?

AB'ye üye ülkelerin vatandaşlarının haklarını koruyan, onlara daha iyi bir yaşam vaad eden ve bu uğurda çalışan bir topluluktur. İçerisinde barındırdığı üye ülkerin çıkarlarını gözetir.

AB KURUCU ÜLKELERİ KİMDİR?

Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg,

AB ÜYE ÜLKELERİ KİMDİR?

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Çekya

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Kıbrıs

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

İspanya

İsveç

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Yunanistan

AB NE İŞ YAPAR?

Avrupa Birliği temel insan haklarını korur. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşıdır.

AB ÜYESİ OLMAK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR?

AB üyesi olmak için 1950 yılında çıkartılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamak gereklidir.

AB ÜLKELERİ HANGİ KONULARDA ÇALIŞIR?

Avrupa Birliği tüm üye devletleribağlayan ortak bir pazar sunmuştur. Birçok faaliyeti gerçekleştirir. Üye ülkelerininsan, eşya, hizmet ve sermaye haklarını güvence altına alır.

AB ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE YER ALIYOR MU?

AB ülkeleri arasında Türkiye yer almıyor. Aday ülkeler grubunda yer alıyor.