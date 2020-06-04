Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü

Avcılar'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüme alınmasına karar verilen 5 katlı binanın yıkım işlemlerine başlandı. Binanın yıkılması sırasında bitişikteki binanın zemin katındaki dükkanın bir duvarının bulunmadığı ortaya çıktı. Avcılar'da geçen yıl, kentsel dönüşüme alınan bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı binanın bir katının duvarlarının da bulunmadığı görülmüştü.

"DUVARI YOKMUŞ"

Yıkım sonrası dükkanının bir bölümü açıkta kalan Turan Baki, burayı kısa sürede kapatacaklarını söyledi. İnşaat malzemeleri satan Baki, boşaltılan ve yıkılan binadaki bitişikteki dükkanın da kendisine ait olduğunu, geçici olarak buraya taşındığını belirterek, şöyle konuştu: "Kiraladığımız bu dükkanın da duvarı yokmuş. Bitişikte yıktırdığımız binanın duvarı ile ortak kullanılıyormuş. Bu tarafa sadece sıva yapılmış. Duvar yapmaya 'Gerek duymamışlar." Duvar olmadığının farkında değiliz. Üst katlarda böyle bir durum yok. Müteahhit malzemeden çalmış, 5 tuğla, 2 sıvanın hesabını yapmışlar. Yıktırdığımız binanın yerine yenisi yapılınca oraya geçeceğiz. Bunlar Türkiye'de olan şeyler. Allah'a şükür diyelim."

"6'LIK DÜZ DEMİR KULLANILMIŞ"

Yıkım çalışmalarını izleyen yapılacak yeni binanın müteahhidi Battal Toptaş, Türkiye'de üzücü de olsa böyle olaylar görüldüğünü ifade ederken, "Ben 13.5 tuğla öreceğim. O, 8 tuğla örüyor. Yıktırılan binanın betonu çürümüş. Allah korusun bir depremde bu bina giderdi. Yanındaki de gider. Yıktırılan binada 6'lık düz demir kullanmışlar, beton da çürümüş gitmiş. Allah korusun 1999 depremi bugün olsa bu çevredeki binalar da kalmaz hepsi yerle bir olur" diye konuştu.

DAHA ÖNCEKİ DUVARSIZ BİNA

Avcılar'daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde geçen ağustos ayında kentsel dönüşüme alınan binanın yıkılması sırasında bitişikteki 4 katlı binanın bir katının duvarlarının da bulunmadığı ortaya çıkmıştı.