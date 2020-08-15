AVCILAR AÇIKLARINDA DENİZDEN CESET ÇIKTI

Avcılar'da sabah saatlerinde sahile yüzmeye gelen vatandaşlar açıklarda ceset gördü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizköşkler Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yüzmeye gelenler, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti.

BİR VATANDAŞ HAREKETSİZ BEDENİ ÇIKARDI

Mehmet Doğan Ergül isimli vatandaş, denizde hareketsiz duran kişiyi çekerek kayalıklara çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KAFASI İNİP ÇIKIYORDU"

Cesedi açıklardan kayalıklara getiren Mehmet Doğan Ergül, "Kayalıklarda oturuyordum, 10 senedir aynı yerde yüzen birisiyim. Açıklarda yüzen birisini gördüm. Dalgıç falan sandım önce. Emin olamadım yavaş yavaş geliyordu baktım sadece kafası inip çıkıyordu. İki tane arkadaş buradaki görevli arkadaşlara söyledi. Görevli arkadaşlar 'bakabilir misin?' diye rica etti. Ben de gidip kontrol ettim ceset olduğunu gördüm. Çekerek kıyıya getirdim. 30-35 yaşlarında üzerinde kıyafetleri vardı" ifadelerine yer verdi.