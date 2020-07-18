Av tüfeği ile babasına ateş eden genç, kahvede oturan 3 kişiyi yaraladı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde tartıştığı babası Nur Halil Keleş'e (61) av tüfeği ile ateş açan Değer Keleş (22), bu sırada kahvehanede oturan 3 kişiyi yaraladı.

TÜFEĞİ ALIP BABASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde meydana geldi. Değer Keleş, babası Nur Halil Keleş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Değer Keleş, av tüfeğini aldı, evden çıkıp kaçan babasının peşine düştü. Değer Keleş, mahallede kahvehane önünde gördüğü babasına ateş etti.

KAHVEHANEDE OTURAN 3 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanede oturan Metin Şerefoğlu (60), Mustafa Serin (50) ve Duran Yılmaz'a isabet etti. Nur Halil Keleş ise, yara almadan kurtuldu. Çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Değer Keleş, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.