Av tüfeği ile babasına ateş eden genç, kahvede oturan 3 kişiyi yaraladı

Kayseri'de baba ile oğlu arasında evde başlayan tartışma sokağa taşındı. Evden tüfek alıp babasının peşine düşen 22 yaşındaki genç, mahallede kahvehane önünde gördüğü babasına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanede oturan 3 kişiye isabet etti.

18.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:14

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde tartıştığı babası Nur Halil Keleş'e (61) av tüfeği ile ateş açan Değer Keleş (22), bu sırada kahvehanede oturan 3 kişiyi yaraladı.

Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Terörist elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni, babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış

TÜFEĞİ ALIP BABASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde meydana geldi. Değer Keleş, babası Nur Halil Keleş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Değer Keleş, av tüfeğini aldı, evden çıkıp kaçan babasının peşine düştü. Değer Keleş, mahallede kahvehane önünde gördüğü babasına ateş etti.

KAHVEHANEDE OTURAN 3 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanede oturan Metin Şerefoğlu (60), Mustafa Serin (50) ve Duran Yılmaz'a isabet etti. Nur Halil Keleş ise, yara almadan kurtuldu. Çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Değer Keleş, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.